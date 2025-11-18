Más frecuencias, horarios y refuerzos en fin de semana: salen a la venta los pasajes de tren para la temporada

La venta de pasajes para diciembre y la temporada 2026 comienza este martes

Trenes Argentinos puso en venta los pasajes para viajar en tren desde Buenos Aires hacia Mar del Plata en la temporada de verano, con valores actualizados y la grilla completa de servicios que unirán las cabeceras de Plaza Constitución y la Terminal Ferroautomotora.

Desde Trenes Argentinos indicaron que,para 2026 están previstas más frecuencias, refuerzos los fines de semana y distintas opciones de horarios según el día. Además, quienes compren de manera online pueden acceder a descuentos y emitir los tickets sin moverse de su casa, algo que agiliza una gestión que siempre genera demanda cuando empieza el calor.

Hasta el 11 de diciembre viajar en primera tendrá un costo de $35.000, mientras que una plaza pullman saldrá $42.000. El 12 de diciembre en tanto está signado por el inicio de la temporada y con ella regirá otra tabla tarifaria. El pasaje en primera tendrá un valor de 38 mil pesos y en pullman ascenderá a los 45 mil.

Horarios del tren Buenos Aires – Mar del Plata

A continuación, la plantilla completa con los días, horarios y refuerzos.

Hasta el 11 de diciembre

Buenos Aires → Mar del Plata (lunes a viernes): 7:30 y 14:17 Mar del Plata → Buenos Aires (lunes a viernes): 1:11 y 14:21

Días sin servicio: BA → MDP: martes, miércoles y jueves MDP → BA: miércoles y jueves

Desde el 12 de diciembre – Temporada de verano

Lunes a viernes: Buenos Aires → Mar del Plata: 6:04 / 11:21 / 17:08 Mar del Plata → Buenos Aires: 1:11 / 14:21 / 16:10

Sábados: Buenos Aires → Mar del Plata: 6:12 / 11:33 / 17:13 Mar del Plata → Buenos Aires: 1:11 / 14:34 / 16:19

Domingos y feriados: Buenos Aires → Mar del Plata: 6:11 / 11:09 / 17:02 Mar del Plata → Buenos Aires: 1:11 / 14:05 / 15:57

Servicio de refuerzo

Viernes: 17:08 (desde el 12/12, 14:17)

Domingos: 22:53 (desde el 12/12, 23:40)

Los tickets pueden adquirirse en las boleterías o bien en la web oficial de Trenes Argentinos con un 10% de descuento. Las personas jubiladas podrán gozar de un descuento del 40% mientras que quienes cuenten con Certificado único de Discapacidad pueden acceder de forma gratuita al servicio de transporte.

