Descarriló una formación del tren y hay 20 heridos

Una formación del Tren Sarmiento descarriló durante la tarde de este martes a metros de la estación Liniers, en la ciudad de Buenos Aires. Como resultado, 20 pasajeros resultaron heridos, según confirmaron fuentes policiales a medios nacionales.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:50, cuando un tren que se dirigía desde Moreno hacia Once se descalzó a la altura del barrio porteño de Liniers.

Todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funciona de manera limitada entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once de Septiembre.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, Same, Trenes Argentinos, el Grupo Especial de Rescate (GER) y personal de Defensa Civil, que interrumpieron la energía en las vías para garantizar el operativo.

El titular del Same, Alberto Crescenti, confirmó que no hay víctimas fatales y que los heridos, con politraumatismos, fueron atendidos en el lugar y trasladados a distintos hospitales, ninguno de gravedad.

“Las causas del suceso son materia de investigación y podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes”, informó Trenes Argentinos en un comunicado oficial.

Debido al operativo, uno de los carriles de la avenida Rivadavia permanece cortado. Por su parte, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de las 52 víctimas de la Tragedia de Once, expresó: “Es muy triste lo que pasó”.