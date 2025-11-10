Con precios desde $22 mil, aún quedan pasajes de tren para el fin de semana largo

El servicio de larga distancia de Trenes Argentinos entre Buenos Aires y Mar del Plata ofrece boletos desde $22 000 para el próximo feriado, con descuentos online y para jubilados.

Uno de los métodos se transporte más buscados en la Argentina continúa ofreciendo pasajes para este fin de semana largo: se trata del servicio de tren de larga distancia que une Mar del Plata con Buenos Aires.

Habilitados en octubre, los servicios de Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario con Constitución mantienen salidas diarias desde la estación porteña.

A pocas semanas del fin de semana largo del 20 de noviembre (en el que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en homenaje a la Batalla de Vuelta de Obligado), aún quedan pasajes disponibles para la fecha.

Los boletos se emiten con asiento asignado y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren. Pueden adquirirse de forma presencial en las estaciones o a través de la plataforma web. Quienes compren online obtienen un descuento del 10 %, y los jubilados pueden acceder a una rebaja del 40 % sobre la tarifa final.

El valor de los pasajes varía con el sistema de bandas tarifarias según la demanda y empiezan desde los $22.000 para el ramal Plaza Constitución-Mar del Plata.

Además, los menores de 3 años viajan sin cargo, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan el 50 % del valor del pasaje.

Según informó la empresa, el resto de los servicios -entre ellos los que llegaban a Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Justo Daract- se mantienen suspendidos por tareas de renovación de vías, revisión técnica o falta de locomotoras en condiciones de operar.