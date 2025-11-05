Cuotas sin interés, préstamos y descuentos con Cuenta DNI: Provincia presentó un paquete de beneficios para el verano 2026

Con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica, el Gobierno bonaerense presentó un paquete de beneficios que regirá durante la temporada de verano 2026.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, ante representantes del sector turístico y de cámaras empresarias. También participaron los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado).

Durante diciembre, enero y febrero, Banco Provincia implementará descuentos, promociones y facilidades de pago destinadas a dinamizar el comercio local y el turismo.

Entre las medidas se destacan:

Cuotas sin interés en hoteles, balnearios, transporte, entretenimiento y automotores .

en . Préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano” , de hasta $2 millones , con tasas preferenciales y gestión 100% digital.

, de hasta , con y gestión 100% digital. Descuentos con Cuenta DNI en comercios, supermercados, ferias y eventos culturales.

en comercios, supermercados, ferias y eventos culturales. Programa “Mesumo Navidad” , con vouchers de hasta 40% de descuento , acumulables con otras promociones.

Tu préstamo acá: Especial Verano

El nuevo préstamo de Banco Provincia permitirá financiar la compra de servicios turísticos y recreativos —como hospedajes, alquiler de carpas o actividades— de forma digital. Los créditos serán de hasta $2 millones, con plazos de 3, 6, 9 o 12 meses, y tasas desde 56% anual.

El sistema se gestiona entre el cliente y el comercio, que ofrece una propuesta personalizada de financiamiento visible desde Cuenta DNI o home banking.

Promociones con tarjetas de crédito:

Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés (venta presencial, online o telefónica).

(venta presencial, online o telefónica). Balnearios, automotores y gomerías: hasta 6 cuotas sin interés .

. Entretenimiento: 25% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en espectáculos.

y hasta en espectáculos. Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc.

Cuenta DNI:

Descuentos en comercios de cercanía, ferias, supermercados y eventos culturales .

. Beneficios adicionales para zonas turísticas .

. Acceso a eventos gratuitos de la Comunidad Cuenta DNI.

Programa “Mesumo Navidad”:

Vouchers de 20%, 30% y 40% de descuento , con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 .

, con topes de . Canjeables del 1 al 10 de cada mes , utilizables hasta el 30 , y acumulables con otros beneficios de Cuenta DNI.

Con estas medidas, la Provincia busca estimular la actividad turística, el comercio local y el empleo en la antesala del verano 2026.