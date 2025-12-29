¿Ramal que para, ramal que cierra? Denuncian que el tren dejará de circular a dos importantes destinos del país

El gremio de los maquinistas ferroviarios, La Fraternidad, denunció este lunes que el servicio de trenes entre Buenos Aires y las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán fueron cancelados de manera definitiva. La noticia encendió alarmas por el futuro de otros servicios, entre ellos el marplatense.

“Para nosotros nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán, SE CONFIRMA (sic). Lo que en principio entendimos acertado, esto es la reparación de vías, luego del descarrilamiento de fecha 20 de septiembre del 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”.

Así, denuncia La Fraternidad, “se configura el lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”.

Trenes suspendidos

El 30 de septiembre La Fraternidad denunció que desde ese mismo día eran suspendidos los servicios que unían la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba y Tucumán.

“Urgente: como viene anticipando en sus comunicados La Fraternidad, a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, se suspenden los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires–Tucumán y Buenos Aires–Córdoba”, rezaba el comunicado dado a conocer por el gremio.

El servicio a Córdoba salía de Retiro los jueves y domingo y regresaba viernes y martes, con paradas en la provincia de Buenos Aires en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Y los trenes a Tucumán partían los miércoles y los domingos, con retorno martes y viernes, con paradas en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro y San Nicolás.