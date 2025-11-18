Denuncian que fueron a bailar a un famoso boliche de Playa Grande y no los dejaron pasar: "Compramos 15 entradas, nos estafaron"

Epicentro de la movida nocturna de Mar del Plata, Playa Grande se convirtió en foco de denuncias y conflictos, tal sucedió el pasado fin de semana con un grupo de jóvenes que asistió a un boliche a bailar y, a pesar de que habían abonado la entrada como correspondía, no los dejaron pasar. Además, el personal de seguridad empujó a una persona con discapacidad.

Anabella denunció la situación en diálogo con 0223. La mujer contó que el pasado domingo cumplió 28 años y había planificado ir a "La Nosti", una fiesta que se realizó en el complejo La Normandina. Con entradas agotadas, se colmó de jóvenes y adultos que disfrutaron de la noche. Sin embargo, varios de ellos se quedaron afuera y vivieron momentos de angustia con el personal de seguridad.

"Fuimos bien vestidos y nos rechazaron. Compramos 15 entradas y solo nos devolvieron la plata de seis. Nos estafaron. Además, echaron y empujaron a un amigo con discapacidad. No solo fuimos nosotros los perjudicados, discriminados y estafados. Hubo un montón más", confió.

Siguiendo la versión de la joven, ante el pedido de explicaciones, el personal del boliche repetía las mismas palabras. "Porque no". "No había motivo alguno, ni siquiera era por la vestimenta porque cumplíamos con los requisitos de ellos. Les preguntábamos cuál era el motivo y la respuesta era siempre "porque no", aseguró.

Los hechos denunciados por Anabella van en línea con los comentarios que cosecharon los posteos oficiales de la organización de la fiesta. "A mi amigo no lo dejaron pasar por derecho de admisión. ¿Qué tenés que ser hegemónico si sos hombre para pasar", acusó una joven. "Una vergüenza. Compramos la entrada para que no dejen pasar a un amigo. Le robaron la tarjeta de crédito a otra amiga adentro. Los baños eran un asco. No vayan", agregó otra usuaria.

La damnificada lamentó la situación que se dio justo en el día de su cumpleaños. "Nos estafaron un montón de plata. Gastamos más de $200 mil entre todos. Hace más de un mes lo habíamos organizado. Había reunido a 15 amigos para ir a pasarla bien y nos arruinaron la noche. Terminamos peleando bajo la lluvia para que nos devolvieran el dinero. Horrible todo", concluyó.