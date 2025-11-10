Cazzu presentó su película en Mar del Plata: actuación, música y ¿Latinaje en la ciudad?

Cazzu llegó a Mar del Plata para presentar en el Festival Internacional de Cine el film “Risa y la cabina del viento” que forma parte de la sección Competencia Argentina de Largometrajes. Tras la función de prensa y dialogar con el público que colmó la sala donde se proyectaba la primera función de la película, la cantante y ahora actriz habló de sus proyectos con 0223.

“Para mí es un honor estar en el Festival de Mar del Plata. La verdad que estoy acá con mucho cariño y con mucho respeto, también contenta por cómo me recibieron”, dijo a este medio “La jefa del Trap”.

En “Risa y la cabina del viento”, Cazzu interpreta a Sara, una mujer que debe salir adelante con su hija pequeña tras la muerte de su pareja en un incendio que marcó a todo un pueblo de Ushuaia. En el film, Sara acompaña a Risa, su hija que descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos. Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. Si Risa los ayuda con sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos, ellos le dejarán cumplir su deseo imposible: el de hablar con su padre una última vez. El elenco lo completan Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero.

“Siempre me había dado mucha vergüenza actuar, no me sentía 100% preparada, pero la verdad que la propuesta de Juan (el director de la película), desde el lugar que la hizo y la manera en la que se me presentó, creo que fue perfecta”, dijo Cazzu mientras señaló que una de las claves para abordar su personaje fue “no juzgarlo” ya que interpreta a una mujer “que no es la madre que tengo ganas de ser, entonces la empatía pasaba por otro lado”, reveló.

Además, la autora de “Con otra” sostuvo que por el momento no hay otro proyecto de actuación en cine o tevé. “Por el momento no hay más proyectos más que la música, pero si en algún momento se llegara a dar algo que me hiciera sentir igual que esta película, que fue la verdad que muy emotiva y me llegó un montón a mí, por supuesto que estaría dispuesta”, aseguró.

Consultada sobre si utilizaría una cabina telefónica como lo hace su hija para dialogar con su padre fallecido, la cantante confesó: “Creo que no he tenido una pérdida creo que tan significativa como para sentir que tengo que molestar a alguien, o tan inconclusa. He perdido a mi bisabuela y he perdido a una amiga, pero siento que todo lo que se tenía que decir se lo dijo en vida, así que no, no siento que sería algo que precisara en este momento”, dijo.

Por último, consultada sobre si tiene previsto volver a Mar del Plata con “Latinaje”, Cazzu indicó que, por el momento, la agenda musical no la traerá a la ciudad. “La verdad, es que todavía no está en los planes. Espero que pronto", cerró.