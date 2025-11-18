Imágenes sensibles: salvaje golpiza a un jubilado de 90 años y a su hijo en Miramar

Se trata de Omar Garros, "un excelente y solidario vecino", según allegados a la víctima.

Un jubilado de 90 años fue violentamente golpeado por tres jóvenes ladrones durante la madrugada del lunes en pleno centro de Miramar. El hombre se encontraba con su hijo de 64 en la vivienda, cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Según puso averiguar 0223, los sujetos ingresaron cerca de las 2 de la mañana al departamento del primer piso, ubicado en la instersección de las calles 26 y 31, y ataron a Omar y Daniel Garros, padre e hijo, respectivamente.

Sin piedad y con un fierro, los ladrones de entre 25 y 30 años los golpearon hasta el cansancio para que les digan dónde se encontraba escondido el dinero en el domicilio.

La víctima ya habría sufrido un ataque similar hace algunos años.

"No me golpeen más porque me van a matar”, le habría suplicado el hombre mayor a los agresores, que no hicieron caso y le dejaron el rostro hecho pedazos, lleno de hematomas.

Por último, antes de darse a la fuga, los malvivientes revolvieron toda la propiedad y se llevaron efectivo y objetos de valor de Omar y Daniel. Además, sería la segunda vez que la familia sufre un asalto de estas características.

El caso conmocionó a la ciudad balnearia, a tal punto que los vecinos convocaron a marchar este miércoles a las 11 enfrente del Palacio Municial para reclamar que "se tomen medidas concretas con respecto a la seguridad", de acuerdo a un comunicado difundido en las redes sociales.