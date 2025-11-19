Conmoción: un hombre cayó desde un piso 20 y murió

Un hombre murió tras caer al vacío desde el vigésimo piso de un edificio situado frente a la sede Belgrano de la ORT en el barrio porteño de Núñez.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en Avenida del Libertador casi esquina Quesada, donde efectivos de la Policía de la Ciudad fueron alertados por un cadáver que yacía sobre la calzada.

El damnificado cayó desde una torre en la que se encuentran las oficinas centrales de la Constructora AVB en la que trabajaba, motivo por el que los uniformados interrumpieron el tránsito en la zona.

Personal del SAME también concurrió al lugar y constató el deceso del empleado, quien falleció como consecuencia del impacto y las graves heridas.

Los investigadores intentan esclarecer si el hombre, cuya identidad aún no trascendió, se arrojó de manera voluntaria o si fue víctima de un hecho criminal.

La tragedia aconteció frente a la sede Belgrano de la Escuela ORT, una institución privada perteneciente a la comunidad judía que fue fundada en 1936.