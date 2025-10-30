Todos afuera: desalojaron una galería comercial que estaba usurpada por más de 100 personas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó la Galería Nueva Pompeya, conocida como la “Galería del terror”, que se encontraba ocupada por más de 100 personas hace más de 20 años.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se realizó en el inmueble, emplazado en la avenida Sáenz 1169, donde participaron efectivos de la Policía y Bomberos de la Ciudad, junto con personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y Emergencias, la Agencia de Protección Ambiental y Defensa Civil.

Durante el operativo las autoridades hallaron comercios usurpados por familias que dormían en esos lugares, además de guardar carros de vendedores y cartoneros, a la vez que se corroboraron delitos contra la salud, evasión tributaria, falsificación de marcas y encubrimiento con fines lucrativos.

En este sentido, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que “las usurpaciones” causan “inseguridad y desorden”, motivo por el que “los vecinos merecen vivir con tranquilidad”: “Tenemos que cuidar a la gente que está dentro de la ley”.

Once megaoperativos se llevaron a cabo para desalojar más de 17 mil manteros en los barrios de Balvanera, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra, Flores, Parque Centenario y Constitución.

El desalojo, que se convirtió en el número 477 en la actual gestión, fue ordenado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 35, a cargo de Celsa Ramírez.