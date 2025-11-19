Cae mujer que andaba en un auto “mellizo” y le llevó ropa y comida al hijo a la comisaría

Una mujer de 48 años que circulaba a bordo de un auto “mellizo” fue aprehendida por personal policial cuando le llevó a la comisaría quinta comida y ropa a su hijo que había sido detenido horas antes durante un allanamiento en una causa por robo.

Los oficiales de la dependencia estaban haciendo las actuaciones por el allanamiento realizado en el barrio Cerrito Sur en el que aprehendieron a un joven de 21 años cuando llegó la madre a bordo de un auto Toyota Yaris para proveerle comida y prendas de vestir.

La mujer fue notificada de la formación de una causa penal.

La mujer se retiró del lugar y la interceptaron en Púan entre Cervantes Saavedra y Giacobini ya que notaron anomalías en la numeración del chasis y del motor, por lo que se convocó a un idóneo en verificación que constató que ambas estaban suprimidas y vueltas a grabar con cuños no originales.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el secuestro del rodado para una posterior pericia, la notificación de causa por encubrimiento y la posterior libertad de la mujer por el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.