Se iba de mochilero, llegó hasta Retiro y desapareció: "Entró a la Villa 31 y no salió"

Javier Altamiranda es un hombre de 47 años oriundo de Mar del Plata que lleva más de una semana desaparecido. El hombre es intensamente buscado después de que emprendiera un viaje como mochilero con destino a Brasil y se perdiera su rastro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

En declaraciones a 0223, sus familiares expresaron su preocupación porque hace al menos nueve días que no tienen ninguna novedad de él. El miércoles 1° de octubre dejó Mar del Plata para emprender una travesía soñada: llegar como mochilero a Brasil.

Pero sus allegados le perdieron contacto a partir del sábado 4 y confían que podría estar dentro del barrio Padre Mugica, lindero a la terminal de ómnibus de Retiro, conocido popularmente como la Villa 31.

Javier partió con dos amigos de Mar del Plata a Buenos Aires.

"Recién este domingo nos tomaron la denuncia. No sabemos nada de él y ya pasaron muchos días", afirmó una de sus hijas que radicó una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 1-A de Caba.

"Él se había ido de mochilero con una pareja amiga, pero solo llegó hasta Retiro y no sabemos más nada de él. Solo que se metió en la Villa 31 y no salió más. No sabemos si está vivo o muerto o dónde está porque no tiene celu y la documentación y ropa la tenían sus amigos", agregó su hija, visiblemente desesperada.

Ante cualquier información sobre el paradero de Javier Altamiranda, comunicarse al 2235371560 o al 2235464866.