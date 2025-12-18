“Yugaron” una moto, no la arrancaron y se dieron a la fuga: tienen 16 y 17 años

Dos adolescentes de 16 y 17 años que intentaron robar una moto estacionada en el barrio San José y escaparon en otra fueron aprehendidos por personal del Comando de Patrullas a pocos metros del lugar y fueron trasladados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

Autoridades policiales confirmaron un hombre de 44 años denunció que dos personas le forzaron la moto Yamaha YZ FR1 que tenía estacionada en Almafuerte entre Dorrego y 14 de Julio. “Pudo aportar imágenes del hecho en la que se ve a dos personas escapar a bordo de otra moto de color rojo”, señalaron.

Intervino personal del Comando de Patrullas.

Con esos datos los oficiales los vieron en la zona y tras una persecución los interceptaron en la esquina de Juan B. Justo y Dorrego. Al comprobar que eran menores le dieron intervención al fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil N° 2.

En el marco de una causa por Robo agravado vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa ambos fueron trasladados al CEA. El rodado en el que se desplazaban quedó secuestrado.