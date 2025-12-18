Usó una “yuga” para robar una moto y lo descubrió personal de Prefectura

Un adolescente de 16 años que el miércoles por la tarde forzó el tambor de arranque de una moto estacionada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 3 de Febrero fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina que recorría la zona.

Autoridades policiales informaron que tras un llamado a la Central de Emergencias 911 los prefectos se acercaron al lugar y vieron al menor que había violentado el candado de una moto Honda Twister estacionada en el lugar.

Al notar la presencia de los uniformados se descartó de la “yuga” empleada para romper el candado y el tambor de arranque del rodado, pero fue reducido en la esquina de 3 de Febrero y Mitre, a cien metros del lugar.

Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenaron la formación de causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.