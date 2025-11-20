Video: así entraba la policía a la casa donde una mujer y su hija vendían cocaína

Son menos de veinte segundos los que pasaron entre la rotura de la puerta de una casa y el ingreso de al menos diez oficiales de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas que redujeron a una mujer, su hija y un hombre acusados de comercializar cocaína al menudeo en el barrio San Martín.

En el video se advierte la entrada de los efectivos en el allanamiento que se realizó en una vivienda en calle García Lorca entre Roque Sáenz Peña y Esteban Echeverría que fue investigada en una casusa a cargo de los fiscales de Estupefacientes Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

La mujer de 37 años, su hija de 19 y un hombre de 26 tenían en su poder una importante cantidad de cocaína ya fraccionada en pequeñas dosis listas para su comercialización, celulares y una cantidad no precisada de dinero.

El operativo fue en el barrio San Martín.

La investigación comenzó el mes de julio pasado y fue personal de la dependencia el que logró certificar que al menos una persona de sexo masculino y dos femeninas realizaba ventas de clorhidrato de cocaína en la vivienda.

Las dos mujeres quedaron alojadas en la Unidad Penal N°50 de Batán y el hombre en la alcaidía penitenciaria hasta que presten declaración en Tribunales.