Cocaína

Hacían un "pasamanos", quisieron escapar en auto y los atraparon

Tienen 30 y 36 años. Los sorprendió personal de Prefectura Naval Argentina. Serán trasladados a Tribunales para prestar declaración.

Los efectivos y los acusados por venta de drogas.

4 de Diciembre de 2025 11:19

Dos hombres que estaban haciendo un "pasamanos" en la avenida Jacinto Peralta Ramos y Ortiz de Zárate fueron aprehendidos cuando intentaron escapar en un auto: en su poder secuestraron cocaína y marihuana fraccionada lista para su comercialización.

Los prefectos interceptaron el Chevrolet Onix que abordaron y secuestraron 16 envoltorios con cocaína y otros 21 con marihuana, además de tres celulares y más de 150 mil pesos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría tercera desde la fiscalía de Estupefacientes ordenaron la formación de causa por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Dinero, drogas y celulares secuestrados.

Ambos sujetos fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración.

