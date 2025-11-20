Descartaron la droga por la cañería durante un allanamiento

Un hombre de 35 años y una mujer de 29 acusados de comercializar estupefacientes al menudeo en una casa del barrio San Jorge fueron aprehendidos el miércoles a la noche durante un allanamiento que llevó adelante la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

En el marco de una investigación a cargo de los fiscales de Estupefacientes Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi, personal de esa repartición irrumpió en una vivienda ubicada en calle Bolívar entre Deyacobbi y Laborente.

La pareja va a declarar en Tribunales.

Más allá de tratarse de una construcción precaria estaba fortificada en algunos sectores para complicar el ingreso del personal. “Se descartaron de la droga por la cañería, pero tras romper el desagüe se logró recuperar parte de la droga”, dijeron fuentes oficiales a 0223.

El personal secuestró una piedra de cocaína de casi veinte gramos y más de sesenta envoltorios con la cocaína ya fraccionada, además de dos celulares y 930 mil pesos antes de trasladar a la pareja a la dependencia donde labraron las actuaciones correspondientes.

El hombre y la mujer quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 y en la N°50 de Batán, respectivamente, y en las próximas horas van a prestar declaración en Tribunales.