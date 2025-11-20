“Point” en las vías: todos siguen detenidos a la espera del pedido de la prisión preventiva

La fiscalía de Estupefacientes pidió una prórroga para solicitar la prisión preventiva de tres hombres y una mujer acusaos de comercializar cocaína en una precaria construcción que funcionaba como “point” sobre las vías del tren en el barrio Villa Lourdes.

El operativo, informado el miércoles por las autoridades policiales, se llevó adelante hace dos semanas en la zona de las vías entre Elisa de Bosch y Don Orione. Allí, tras el aval del Juzgado de Garantías N°5, secuestraron cocaína fraccionada para la venta y más de medio millón de pesos.

Los tres hombres –defendidos por miembros de la defensa oficial- y la mujer, asesorada por un abogado particular dieron versiones exculpatorias ante la fiscal Daniela Ledesma que solicitó la continuidad de la detención y que en las últimas horas pidió una prórroga de quince días para requerir la prisión preventiva de los cuatro.

Tal como se informó, durante el allanamiento que realizó personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas hallaron más de cien envoltorios de cocaína ya fraccionada listos para su comercialización, celulares y seiscientos mil pesos en cambio de baja denominación fruto de la actividad ilícita.

Elementos secuestrados.

Al momento de la irrupción, uno de los sujetos intentó descartarse de una bolsa en la que estaba la mitad de la droga secuestrada. Tras no conseguir su objetivo, fue reducido junto al resto de los aprehendidos.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima y en función del lugar donde estaba instalado el “point” fue necesario el trabajo con drones para poder confirmar la modalidad de venta de cocaína que tenían las personas.