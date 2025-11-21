La pareja que tiró cocaína y dinero al desagüe se negó a declarar

El hombre de 35 años y la mujer de 29 que fueron aprehendidos el miércoles por la tarde luego de que descartaran en el desagüe cocaína fraccionada y dinero se negaron a declarar en Tribunales y seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Ocurrió en el barrio San Jorge.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que la pareja se entrevistó la abogada penalista Sandra Pérez, escuchó la imputación en su contra y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma.

En sintonía con el pedido fiscal la Justicia de Garantías convirtió la aprehensión en detención y fueron trasladados nuevamente a la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán, respectivamente, donde seguirán alojados.

Tiraron la droga por el desagüe.

Tal como se adelantó, la pareja fue detenida el miércoles en la vivienda ubicada en calle Bolívar entre Deyacobbi y Laborente. Si bien era una construcción precaria estaba fortificada en algunos sectores para complicar el ingreso del personal; durante la entrada descartaron parte de la droga por la cañería, pero esos envoltorios y el dinero fueron recuperados.

Posteriormente y utilizando herramienta de mano personal policial derribó la construcción edilicia que era utilizada al único efecto de comercializar estupefacientes al menudeo.