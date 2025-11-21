La pareja que tiró cocaína y dinero al desagüe se negó a declarar
La Justicia de Garantías convirtió la aprehensión en detención. Seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la investigación.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El hombre de 35 años y la mujer de 29 que fueron aprehendidos el miércoles por la tarde luego de que descartaran en el desagüe cocaína fraccionada y dinero se negaron a declarar en Tribunales y seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán.
Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que la pareja se entrevistó la abogada penalista Sandra Pérez, escuchó la imputación en su contra y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma.
En sintonía con el pedido fiscal la Justicia de Garantías convirtió la aprehensión en detención y fueron trasladados nuevamente a la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán, respectivamente, donde seguirán alojados.
Tal como se adelantó, la pareja fue detenida el miércoles en la vivienda ubicada en calle Bolívar entre Deyacobbi y Laborente. Si bien era una construcción precaria estaba fortificada en algunos sectores para complicar el ingreso del personal; durante la entrada descartaron parte de la droga por la cañería, pero esos envoltorios y el dinero fueron recuperados.
Posteriormente y utilizando herramienta de mano personal policial derribó la construcción edilicia que era utilizada al único efecto de comercializar estupefacientes al menudeo.
