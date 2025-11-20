SUPLEMENTOS
Conmoción: hieren a una beba de 18 meses de un balazo en el brazo

Ingresó el jueves a la madrugada al Hospital Materno Infantil. Está fuera de peligro. 

La niña fue trasladada desde Chapadmalal

20 de Noviembre de 2025 08:58

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una beba de 18 meses fue trasladada el jueves a la madrugada a la guardia del Hospital Materno Infantil con una herida de arma de fuego en el brazo y quedó internada.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el ingreso de la menor fue cerca de las dos de la madrugada y los profesionales confirmaron que la herida del brazo era producto de un disparo.

"La trasladaron en ambulancia del SAME desde Chapadmalal y ya se encuentra en una sala común ", dijeron fuentes oficiales a este medio.

Las circunstancias en las que la menor fue herida son materia de investigación por parte de la policía y las autoridades judiciales

