Conmoción: hieren a una beba de 18 meses de un balazo en el brazo
Ingresó el jueves a la madrugada al Hospital Materno Infantil. Está fuera de peligro.
20 de Noviembre de 2025 08:58
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una beba de 18 meses fue trasladada el jueves a la madrugada a la guardia del Hospital Materno Infantil con una herida de arma de fuego en el brazo y quedó internada.
De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el ingreso de la menor fue cerca de las dos de la madrugada y los profesionales confirmaron que la herida del brazo era producto de un disparo.
"La trasladaron en ambulancia del SAME desde Chapadmalal y ya se encuentra en una sala común ", dijeron fuentes oficiales a este medio.
Las circunstancias en las que la menor fue herida son materia de investigación por parte de la policía y las autoridades judiciales
