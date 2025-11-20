SUPLEMENTOS
Desesperada búsqueda

Final feliz para una intensa búsqueda: "Está en buen estado de salud"

La novedad fue compartida por sus familiares, que aseguraron que "no estaba lastimado".

20 de Noviembre de 2025 10:39

Por Redacción 0223

Después de una intensa búsqueda por distintos puntos de la ciudad, familiares encontraron al joven de 27 años que no aparecía en su casa desde el pasado domingo.

Sus allegados y efectivos policiales lo rastrearon a través de las calles de Mar del Plata y finalmente dieron con él en la zona Puerto.

La novedad fue dada a conocer por su hermana, quien confirmó a 0223 el hallazgo: "Ya encontré a mi hermano, no estaba lastimado, está en buen estado de salud".

Sigue la búsqueda de la madre y la hija

Mientras tanto continúa la averiguación de paradero de Marisa Pereyra, de 49 años, y su hija Ángeles, de 4, con quien vivía en el barrio Autódromo

"Desapareció el miércoles, es la última vez que supimos de ella. La vecina es la última que la vio, en teoría, el día 10", contó a este medio Camila, sobrina de la mujer que es intensamente buscada.

"Si alguien la ve o sabe algo, por favor que se comunique al 911 o al 2233553922", pidió.

 

