Milei autorizó por DNU el ingreso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Mar del Plata

El presidente Javier Milei autorizó vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a Mar del Plata, para la realización de un ejercicio militar conjunto que también se realizará en Bahía Blanca y Ushuaia entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Asimismo, también habilitó la salida de tropas argentina a Chile, con el mismo fin.

Si bien la Constitución de la Nación establece en su Artículo 75° que es atribución del Congreso permitir la intrusión de tropas extranjeras en el territorio nacional y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él, el gobierno nacional avanzó con la autorización vía el DNU 697/25 luego de enviar un proyecto al Congreso y no obtener respuesta. “La naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución nacional para la sanción de las leyes”, se expuso en los considerandos del DNU. En tanto, el DNU ya fue girada a la Comisión Bicameral Permanente para su ratificación.

El decreto, con la firma de todos los ministros, autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para la participación en el Ejercicio Tridente, a llevarse a cabo en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano (Bahía Blanca), como así en los espacios destinados para instrucción militar, marítimos y terrestre, entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre, aunque no se detalló el período en que permanecerán en cada destino.

La autorización alcanza a un máximo de 30 efectivos de Guerra Especial Naval.

Según se detalló en los archivos anexados al DNU, el proyecto se originó a través de una nota de la Embajada de los Estados Unidos y entre los objetivos se destacó “la implementación de intercambios, integración entre componentes y entrenamientos que constituyen una herramienta clave para el fortalecimiento de las capacidades actuales de las Fuerzas Navales Especiales”.

Asimismo, “los entrenamientos incluyen el apoyo integral de las diversas unidades de la Armada Argentina, contribuyendo al fortalecimiento del Adiestramiento Naval Integrado”, en tanto que “estas actividades permiten incrementar la cooperación hacia una interoperabilidad efectiva entre fuerzas, así como aumentar la capacidad de defensa en los espacios de jurisdicción nacional y de interés estratégico para el país”.

Los ejercicios conjuntos entre Argentina y EE.UU. se realizarán en las bases navales de Mar del Plata (foto), Ushuaia y Bahía Blanca.

A su vez, se detalló que la autorización alcanza a un máximo de 30 efectivos de Guerra Especial Naval (NSW), que corresponde al conjunto de unidades de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos, entre ellos los afamados Navy Seals, que operan en entornos marítimos, terrestres y aéreos para misiones de reconocimiento, acción directa y antiterrorismo.

Los efectivos ingresarán al país por vía aérea y se trasladarán inmediatamente a Mar del Plata para la reunión con el personal argentino participante, que incluye 40 integrantes de las Unidades de Fuerzas Navales Especiales, la Agrupación Comandos Anfibios y Agrupación de Buzos Tácticos; un máximo de 60 miembros de un Patrullero Oceánico; otros 35 efectivos de una lancha rápida y lancha patrullero, y 15 efectivos afectados a un helicóptero.

La autorización vía DNU se da en medio de las negociaciones con EE.UU. para un salvataje financiero.

Durante el tiempo que permanezcan en el país, las tropas extranjeras se desplazarán en convoy entre las zonas y áreas de ejercicio, en tanto que contarán con inmunidad. Toda la operación fue estimada en unos 60 millones de pesos, que serán costeados por la Armada Argentina.

Por otro lado, el DNU de Milei también autorizó al salida del territorio nacional de medios y personal de fuerzas especiales para la participación en el ejercicio “Solidaridad”, a llevarse adelante en Puerta Varas, Chile, entre el 5 t 11 de octubre. En total, se prevé el desplazamiento de 27 efectivos de diversas reparticiones.