Arranca una nueva edición de CAECE Week: orientación universitaria, charlas y una jornada de cierre abierta a la comunidad

Desde este lunes y hasta al jueves, la sede Mar del Plata de la Universidad CAECE abre sus puertas con actividades para futuros ingresantes, estudiantes y graduados.

La Universidad CAECE Mar del Plata invita a participar de una nueva edición de CAECE WEEK, que se desarrollará del 1 al 4 de septiembre en su sede de Olavarría esquina Gascón. Durante esta semana, se realizarán Jornadas Informativas dirigidas a aquellas personas interesadas en comenzar sus estudios universitarios en el ciclo 2026.

Quienes participen podrán asesorarse acerca de la propuesta académica de la universidad, dialogar con quienes dirigen las carreras, estudiantes avanzados, y resolver dudas sobre la vida universitaria.

Además, se ofrecerán charlas exclusivas para estudiantes y personas graduadas UCAECE, que buscan complementar la formación áulica con contenidos actuales y de interés profesional.

La semana culminará el jueves 4 de septiembre a las 18 horas en el Aula Magna, con una charla abierta a cargo de Mai Pistiner, Licenciada en Comunicación, referente en temáticas de oratoria, comunicación asertiva y comunicación digital. La actividad es gratuita, con inscripción previa y cupo limitado.

Las personas interesadas en participar de las Jornadas Informativas pueden inscribirse completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewTeYM.

Aquellas personas interesadas en asistir a la charla de cierre a cargo de la Lic. Mai Pistiner, deben inscribirse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaOaKFdR7lrs8o95RjMYzRBhD02N2 9YxszlUnHl7c01NKomQ/viewform?usp=header.

Sobre la Universidad CAECE

Con más de 27 años de trayectoria en Mar del Plata, la Universidad CAECE ofrece una propuesta académica sólida, con 10 carreras de grado:

● Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual

● Licenciatura en Publicidad

● Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales

● Licenciatura en Comercio Internacional

● Licenciatura en Marketing

● Licenciatura en Administración de Negocios

● Contador Público

● Traductor Público en Inglés

● Ingeniería en Sistemas

● Licenciatura en Sistemas

CAECE WEEK es una oportunidad única para acercarse a la vida universitaria, conocer la institución por dentro y tomar decisiones sobre el futuro académico.