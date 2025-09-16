Tras una cirugía de 9 horas, médicos marplatense operaron con éxito a una bebé prematura: "Son una eminencia para nosotros"

Después de nueve horas de trabajo, un grupo de médicos del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata operó con éxito a una bebé prematura que nació con una malformación congénita. Así, evitaron su traslado a un hospital referencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los gastos que conlleva para la familia.

Violeta nació prematura cuando Soledad cursaba la semana 35 del embarazo. "Nos anoticiamos que había nacido con un solo riñón y el ano no se le había terminado de formar", explicó la mamá.

Tras siete meses de evaluaciones y diagnósticos, Viole se sometió a la operación que realizó el doctor Alberto Dalú, jefe del Servicio de Cirugía del Hiemi, junto con la doctora Marcela Bailez, ex coordinadora de los servicios de Cirugía del Hospital Garrahan.

"Los conductos originales anales, vaginales y de vía urinaria no se terminaron de formar y terminaban en un solo conducto", explicó Dalú. La reconstrucción consistió en reparar, separar y establecer los conductos. "La paciente tuvo nueve horas de cirugía, larga y compleja. Con buenos resultados, se pudo lograr el objetivo. Está evolucionando perfectamente", afirmó.

"Salió todo un éxito. Estamos tranquilos por la calidad humana que tienen los médicos. Son una eminencia para nosotros. Por más que tengamos una obra social, nos seguimos atendiendo acá", valoró la mujer sobre el atención y el acceso a la salud pública.

