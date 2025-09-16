Chocaron un auto y una moto: internaron a un nene y detuvieron al motociclista que golpeó al otro conductor

Choque, pelea y detención. Esa fue la secuencia que se generó el lunes por la tarde en el barrio Libertad y que dejó como saldo el traslado de un nene de cuatro años al Hospital Materno Infantil y la aprehensión del sujeto de 29 años que lo llevaba en moto tras amenazar y golpear al conductor del automóvil.

Según la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223, el hecho se registró en inmediaciones de las calles Brasil y 11 de Septiembre en el barrio Libertad. Allí, por razones no especificadas por el momento, chocaron un auto Peugeot que manejaba un joven de 19 años y una moto Honda XR 150 que manejaba un hombre de 29 años que estaba acompañado por una mujer y un nene de cuatro años.

Antes del arribo de una ambulancia del SAME que trasladó, lúcido y consciente, al Hospital Materno Infantil al niño que sufrió una fractura de cráneo, el motociclista amenazó de muerte y golpeó al automovilista.

El menor de 4 años fue hospitalizado con fractura de cráneo. Foto: 0223.

El personal de la comisaría sexta labró actuaciones por los delitos de lesiones culposas, lesiones leves, amenazas y daño que remitió a las fiscalías de Delitos Culposos y de Flagrancia. La causa quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia que dispuso la aprehensión del motociclista –que no tenía documentación alguna del rodado- y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Este martes fue trasladado a Tribunales y, acompañado por miembros de la defensa oficial, no quiso dar su versión de los hechos. La Justicia de Garantías, en sintonía con el pedido del fiscal Vera Tapia, convirtió la aprehensión del imputado en detención.