Así entraron a robar a la casa de Valeria Mazza: mirá el video

Cinco jóvenes intentaron robar este miércoles al mediodía en la casa de Valeria Mazza en San Isidro. Dos de ellos se presentaron en la puerta haciéndose pasar por pileteros, pero las empleadas no los dejaron ingresar.

Minutos después, otros tres saltaron el portón e ingresaron al patio trasero. En ese momento, la hija de la modelo y una amiga advirtieron la maniobra y comenzaron a gritar, lo que provocó que los intrusos escaparan de inmediato.

Los jóvenes solo alcanzaron a agarrar una mochila que abandonaron a pocas cuadras durante la fuga. No se registraron personas heridas.

La investigación quedó a cargo de la DDI de San Isidro, que analiza cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los sospechosos.

Desde Madrid, Alejandro Gravier, pareja de Mazza, confirmó que “está todo bien” y que los ladrones escaparon al notar que había gente dentro de la vivienda.