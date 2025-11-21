El Finde XL empezó ventoso y fresco: ¿mejorará?

El fin de semana XL comenzó con una jornada desapacible en Mar del Plata signada por el viento y con un marcado descenso de temperatura. Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que se prevé que la temperatura alance los 17° en horas del mediodía y que, con el correr de las horas, el viento disminuya y, de a poco el cielo se despeje.

Pese a este panorama, no estan previstas lluvias durante la jornada como tampoco hay probabilidad de precipitaciones para lo que resta del fin de semana largo.

Para el sábado en tanto, se estima que el cielo estará ligeramente soleado por la tarde y la temperatura máxima rondará los 18° y la mínima se ubicará en los 7°C.

El domingo, las condiciones meteorológicas tendrán una leve mejoría ya que se espera una jornada algo nublada con una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°

Los turistas que elijan quedarse en Mar del Plata hasta el lunes inclusive tendrán la posibilidad de disfrutar de una jornada de playa. Es que para el último día de descanso se espera que la temperatura alcance los 25° y el cielo esté parcialmente nublado por la mañana.