El viento no da respiro y la playa no es una opción en Mar del Plata: el pronóstico para este jueves

Después de una jornada en la que las lluvias no fueron las pronosticadas, aunque sí las fuertes ráfagas del sudeste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un nuevo día ventoso y sin temperaturas agradables para disfrutar de la playa.

El miércoles finalmente no tuvo las precipitaciones previstas y el viento, que fue una constante, se extenderá por un tiempo más en la ciudad. En principio, para esta noche se espera que el mercurio baje hasta los 15° y que las ráfagas del este alcancen una velocidad de hasta 59 kilómetros por hora (km/h).

Se viene un nuevo día gris en Mar del Plata.

En cuanto a este jueves, el día estará algo fresco, con una máxima de 20° y mínima de 14°, y el cielo mayormente nublado. Además, pronostican fuertes ráfagas del este a 50 km/h durante la mañana y del noreste a 60 km/h por la noche.

El termómetro subirá levemente el viernes, cuando el SMN indica que la máxima alcanzará los 24°, pero con un viento que volverá a hacerse sentir, en la primera mitad del día desde el norte y en la segunda del noreste.