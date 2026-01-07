Sigue vigente el alerta meteorológico y habrá sudestada en Mar del Plata: cuándo vuelve el calor

Luego de un martes espectacular ideal para la playa, hoy marplatenses y turistas tendrán una jornada marcada por la inestabilidad, algo de frío y viento intenso.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%. La temperatura mínima rondará los 21 grados, mientras que el viento soplará con fuerza desde el sector sur, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Durante la tarde, el tiempo mejorará parcialmente en cuanto a lluvias, aunque el viento seguirá siendo protagonista, con un alerta amarilla. Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

La probabilidad de precipitaciones descenderá al 10-40%, con una temperatura cercana a los 20 grados. En este tramo del día, el viento rotará al sudeste, manteniendo intensidades similares y con ráfagas aún más fuertes, que podrían llegar a los 60-69 km/h.

Por la noche, el panorama será más estable, con baja probabilidad de lluvias (0-10%), pero persistirán los fuertes vientos. La temperatura descenderá hasta los 15 grados, con viento del este, velocidades sostenidas de hasta 41 km/h y ráfagas que nuevamente podrían ubicarse entre 51 y 59 km/h.

El jueves el clima seguirá fresco con una máxima de 18 grados pero no se prevén lluvias. El SMN anticipa que recién el viernes vuelve un clima apto para disfrutar de la playa de la mano de los vientos del sector norte, con 24 grados de máxima, aunque con fuertes ráfagas de viento.