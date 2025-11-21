Horror: una abuela usó a su nieta de "pasamanos" para vender droga mientras jugaba en la vereda

Una mujer de 58 años fue condenada a ocho años de cárcel por utilizar a su nieta de 13 años para vender droga en la ciudad de Embarcación, Salta. Según la investigación, la menor era obligada a hacer el “pasamanos” mientras jugaba en la vereda de su casa. El caso salió a la luz tras un allanamiento realizado el 20 de noviembre del año pasado en una vivienda del barrio Eva Perón: allí, encontraron drogas y elementos destinados a su comercialización.

Durante el procedimiento, los efectivos confirmaron la participación de la menor quien, asustada por la irrupción de las fuerzas de seguridad, “tiró al suelo un envoltorio de polietileno que contenía 29 pequeños sobres con estupefacientes”. Además, antes del operativo, los investigadores habían llevado a cabo tareas de vigilancia. Entre las pruebas, registraron filmaciones concretas donde se veía a la nena entregando los envoltorios a los compradores. La mujer, que ya tenía antecedentes, fue detenida de inmediato.

El modus operandi reveló que la señora le daba a la niña los paquetes para que los mantuviera a mano mientras se sentaba a jugar en la vereda. Cada vez que llegaba un comprador, la pequeña realizaba la maniobra conocida como “pasamanos” bajo instrucciones de la acusada. Tras el allanamiento, la droga fue secuestrada y la nena quedó bajo resguardo institucional. La Asesoría de Menores e Incapaces intervino para garantizar su protección.

Finalmente, tras un año de investigación, la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal Asusena Margarita Vásquez dictó una condena de ocho años de prisión de ejecución efectiva. La pena fue por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por servirse de un menor de edad”. Además, se le impuso una multa económica. La vivienda allanada, según la causa, había funcionado como punto de venta sostenido por la propia aprehendida.