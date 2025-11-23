Como un contorsionista: las increíbles maniobras de un ladrón para entrar a un kiosco

Un particular robo se registró en un comercio de Merlo: un delincuente forzó la ventana de un kiosco, ingresó por ese medio y se llevó efectivo y mercadería en una bolsa. El hecho ocurrió en un local ubicado en la calle Goya al 2300, entre Salguero y O’Higgins, y quedó capturado por una cámara de seguridad particular.

En las imágenes se puede ver cómo el ladrón realiza una maniobra para meter su cuerpo en una ventana, que a simple vista parece pequeña. Mientras se tapa la cara para ocultar su identidad frente a la cámara, hace varios movimientos para terminar de ingresar.

En otro video, se observa al delincuente ya dentro del kiosco, donde toma una bolsa de plástico y comienza a llenarlo de dinero y mercadería del comercio. Minutos después, se ve al sospechoso realizar los mismos movimientos que al principio para poder salir del lugar y darse a la fuga.

Por el momento, no trascendió información sobre si fue identificado por las autoridades.