Video: motochorros destrozaron una moto para robarla, no pudieron y la tiraron sobre el asfalto

Otro robo a una moto fue captado por una cámara de seguridad y la particular secuencia deja al descubierto la virulencia que actúan algunos delincuentes.

El hecho ocurrió este sábado 31 de enero a las 15 en Falucho y Malvinas, cuando dos sujetos que iban en moto, detuvieron el vehículo y comenzaron a violentar el tambor de encendido de una moto.

Lo llamativo, además de otros detalles, es el tiempo que tardan en llevarse el motovehículo, ya que en pocos segundos logran sustraerlo.

En las imágenes se observa que debido a que el rodado estaba con candado, debieron hacer grandes esfuerzos hasta que pudieron liberarla. “Tenía un candado adelante, que se ve que rompen y otro atrás que no vieron y que evitó que la pueda llevar”, expresó una vecina a 0223.

Lo curioso del violento intento de robo, es que uno de los motochorros iban con una baldosa a bordo, con la que segundos después utiliza para romper el candado. “Mi abuela de 80 años llegó a gritar. Y tratan de arrancarla, pero al final, por el candado, la terminan tirando sobre el asfalto”, señaló otro testigo.