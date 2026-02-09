Hubo dos patadas mortales contra Lucas Larroque: “Tuvo un nivel de violencia que rara vez se ve”

El brutal homicidio a la salida de un boliche en Batán, que aún conmociona a todo el país con la difusión de más videos que reflejan la extrema violencia, parecen ser concluyentes para incriminar al autor de la muerte de Lucas Larroque (30), según advirtió esta mañana el fiscal de la causa, Leandro Arévalo.

“Los videos a veces tienen una contundencia que lo único que puede llegar a avanzar en la investigación es la cuestión previa”, aseguró el fiscal esta mañana al canal C5N.

El representante del ministerio público fiscal aseveró que este lunes a la mañana Lautaro Galván Vieytes (18), el autor de las dos patadas mortales, declarará en Tribunales y que no hay más detenidos por la causa. “Hay una mujer aprehendida y está en la Fiscalía de Flagrancia pero no tiene nada que ver con ese momento y no se puede vincular con el ataque. Fue un hecho periférico al hecho”, aclaró.

Para el fiscal Leandro Arévalo, "hubo un nivel de violencia que rara vez se ve en la sociedad".

Para Arévalo, se descarta que la muerte haya sido ocasionada porque Lucas se haya golpeado al caer sobre el asfalto. “Hay dos patadas, uno después a la caída y en el segundo momento que es el video más difundido” y está comprobado en base al informe de los peritos “que la lesión de fractura craneal no se produce por la caída al suelo”.

Consultado acerca si el principal imputado podría haber estado drogado, el fiscal adelantó que “muy poco me importa en este tipo de ataque y no puede ser aceptado ni permitido”, ya que expresó de manera tajante: “Hubo un nivel de violencia que rara vez se ve en sociedad”.

Unos minutos después, el fiscal habló con Extra Radio, 102,1, donde negó la existencia de una relación con el emblemático caso de Báez Sosa. “Cuesta encontrar un paralelismo más allá de que se una pelea a la salida de un boliche y una patada”, evaluó y sostuvo que en el caso de Villa Gesell, “hubo una lesión en grupo y acá fue una pelea de uno contra uno”, aunque ratificó que existe “un idéntico nivel de salvajismo, de un accionar por fuera de cualquier pauta de civilización que pueda haber”, concluyó.