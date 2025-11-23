"El mejor fin de semana largo del año": gastronómicos celebran la llegada del turismo a la ciudad

Mar del Plata cierra el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional con números positivos. Desde la conducción de Uthgra Mar del Plata indicaron que la ocupación hotelera superó el 70%, con establecimientos que incluso estuvieron por encima de ese porcentaje y otros con menor demanda, pero con una dinámica en general “muy buena” después de varios fines de semana flojos.

“Fue, sin dudas, el mejor fin de semana largo del año. Estuvo claro en el nivel de reservas y después se reflejó en el movimiento”, afirmó el secretario general de Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín, quien destacó que el movimiento turístico “se sintió directamente en el trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras de la hotelería y la gastronomía”.

Las declaraciones de Pablo Santín.

Según informaron desde el municipio, 158.000 visitantes eligieron la ciudad este fin de semana largo. Durante los últimos feriados, la ciudad había registrado menores niveles de reservas y un movimiento por debajo de las expectativas, lo que, en consecuencia, generó gran preocupación en los últimos meses. Esta vez la postal fue distinta: el nivel de arribos fue "muy importante" y se hizo sentir desde el viernes en los hoteles y en los distintos segmentos del sector gastronómico.

"El nivel de consumo no es el mejor, pero se trabajó bien. Después de un año tan difícil, con mucha adversidad, es una alegría ver los restaurantes funcionando bien, los hoteles con buena ocupación y a nuestros compañeros trabajando con continuidad. Cuando hay turismo, hay trabajo. Y eso es lo que defendemos todos los días”, remarcó Santín.

De cara a la temporada de verano, el balance de este fin de semana mejora las expectativas. “Necesitamos tener una gran temporada. Todos los sectores ligados al turismo vienen de un año muy difícil, y cada fin de semana que se trabaja bien es un alivio. Este feriado nos da un poco de aire, ojalá el verano también nos sorprenda", expresó el dirigente.

Por último, el secretario general manifestó: “Queda claro que el camino para fortalecer el empleo es incentivar el turismo, que es un motor enorme para la ciudad. No hay reforma laboral aplicable en ese sentido, ese no debería ser el camino. Hay que seguir impulsando la actividad para que crezca, porque el potencial de Mar del Plata es enorme, y todos los trabajadores y trabajadoras lo sabemos muy bien. Cuando la ciudad recibe turistas, se activa todo: los hoteles, los cafés y restaurantes, los comercios, la recreación, la nocturnidad y el trabajo en cada sector".