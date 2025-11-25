Estiman que $50.000 millones quedaron en Mar del Plata durante el fin de semana largo

En el finde XXL, la ciudad recibió a casi 160 mil turistas, de acuerdo a la información aportada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc).

Además de la increíble cantidad de turistas que recibió Mar del Plata en el fin de semana extra largo, desde la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco) le informaron a 0223 que el gasto total ascendió a $50.000 millones. En tanto, la ocupación hotelera superó el 80%.

Para su presidente, Juan Antonio Gutiérrez, "realmente hubo un movimiento muy interesante" en diferentes sectores de la ciudad y puntualmente "en la gastronomía tuvo un impacto muy fuerte", al mismo tiempo que "trabajaron bien la hotelería y los alquileres de departamentos por día, que es una de las modalidades más utilizadas".

En cuanto a qué tipo de turista recibió Mar del Plata, explicó que "la Ruta 2, donde en general a la altura de Dolores hay una tendencia de ir hacia la izquierda, fue una evidencia porque se mantuvo muchísimo el ingreso y algunos socios que tienen estaciones de servicio indicaban que el movimiento fue considerable hacia la ciudad".

Por otro lado, el titular de Cameco comentó que "en toda la zona sur estuvo desbordado el alquiler de cabañas" y resaltó que para conseguir el positivo impacto económico, se combinó "el marplatense que quiso salir y según la estadística, los casi 160 mil turistas que vinieron".

Con este repunte antes de que termine el año, crece el entusiasmo por la temporada en los sectores turísticos.

En paralelo, para justificar los resultados del fin de semana extra largo, detalló: "Mar del Plata tiene una oferta de inversión privada y hay gastronomía que permanentemente está buscando ofrecer lo mejor. Hay demasiada variedad, lo que hace atractivo venir a la ciudad. Por suerte hubo varios eventos deportivos y congresos que también sumaron. Acompañaron los eventos y se genera un combo muy interesante, aunque no podemos dejar de lado que es una ciudad realmente hermosa y que cada día tiene un ingrediente nuevo por la inversión del privado".

Según los primeros cálculos estimativos de la entidad que ofreció Gutiérrez, el gasto total durante los cuatro días de descanso "ascendió a 50.000 millones de pesos que quedaron en Mar del Plata, que es una cifra récord al igual que la cantidad de visitantes que hace mucho tiempo no se recibían".

En última instancia, de cara a la temporada de verano, el líder del organismo aseguró que "siempre" tienen expectativas y que los marplatenses "se preparan para recibir de la mejor manera al turista", a pesar de que insistió con que "lo que hace falta es tener una verdadera conectividad aérea con otros destinos y bajar los costos de los pasajes de avión".