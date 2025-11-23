Fin de semana XXL: Mar del Plata recibió más turistas que en los últimos 15 años

Desde que hay registro, el año que más se acercó fue 2019, cuando 133.691 turistas vinieron a Mar del Plata.

En el marco del fin de semana extra largo, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) dio a conocer el número de turistas que arribaron a la ciudad en los últimos días, que superó con creces a los recibidos en el mismo período tanto del 2024 como de los pasados 15 años.

Este extenso receso se debió a la combinación del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre y que este año se trasladó al lunes 24, y de un día no laborable con fines turísticos, que tuvo lugar el viernes 21.

Según el organismo municipal, los visitantes totales del fin de semana XXL fueron de 158.775, representando un 37,9% más que en la misma fecha del año anterior, aunque ese tuvo una extensión de tres días, en vez de cuatro.

Asimismo, detallaron el número de turistas que vinieron a la ciudad en el mismo período desde 2010 a la actualidad. Se evidencia que el mejor año en materia turística es el corriente, seguido por 2019 y 2013.

La notoria diferencia se debe a que este fin de semana largo contó con un día más.

En detalle, cuántos turistas vinieron cada año

2010: 108.850

2011: 114.276

2012: 124.921

2013: 130.658

2014: 121.300

2015: 103.285

2016: 109.876

2017: 117.539

2018: 100.484

2019: 133.691

2020: no hubo por pandemia

2021: 127.263

2022: 103.422

2023: 77.011

2024: 115.175

2025: 158.775

Por otro lado, el EMTuryC explicó que contabiliza los arribos en función de los datos aportados por fuentes secundarias. Consideran, en primer término, las diferentes vías de acceso a la ciudad y en función de ello obtienen los datos que aportan las empresas concesionarias de peajes, la Torre de Control de la Estación Terminal de Ómnibus, Trenes Argentinos y la Administración Nacional de Aviación Civil.