Fin de semana XXL: Mar del Plata recibió más turistas que en los últimos 15 años
De acuerdo a los datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), fueron 158.775 visitantes, representando un 37,9% más que en la misma fecha del año anterior. La diferencia se justifica por los días de descanso.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En el marco del fin de semana extra largo, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) dio a conocer el número de turistas que arribaron a la ciudad en los últimos días, que superó con creces a los recibidos en el mismo período tanto del 2024 como de los pasados 15 años.
Este extenso receso se debió a la combinación del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre y que este año se trasladó al lunes 24, y de un día no laborable con fines turísticos, que tuvo lugar el viernes 21.
Según el organismo municipal, los visitantes totales del fin de semana XXL fueron de 158.775, representando un 37,9% más que en la misma fecha del año anterior, aunque ese tuvo una extensión de tres días, en vez de cuatro.
Asimismo, detallaron el número de turistas que vinieron a la ciudad en el mismo período desde 2010 a la actualidad. Se evidencia que el mejor año en materia turística es el corriente, seguido por 2019 y 2013.
En detalle, cuántos turistas vinieron cada año
- 2010: 108.850
- 2011: 114.276
- 2012: 124.921
- 2013: 130.658
- 2014: 121.300
- 2015: 103.285
- 2016: 109.876
- 2017: 117.539
- 2018: 100.484
- 2019: 133.691
- 2020: no hubo por pandemia
- 2021: 127.263
- 2022: 103.422
- 2023: 77.011
- 2024: 115.175
- 2025: 158.775
Por otro lado, el EMTuryC explicó que contabiliza los arribos en función de los datos aportados por fuentes secundarias. Consideran, en primer término, las diferentes vías de acceso a la ciudad y en función de ello obtienen los datos que aportan las empresas concesionarias de peajes, la Torre de Control de la Estación Terminal de Ómnibus, Trenes Argentinos y la Administración Nacional de Aviación Civil.
