Todo confirmado: cuándo se jugarán los partidos de octavos de final

Tras el final de la etapa regular del Torneo Clausura, ya se conocen los días y horarios en los que se disputaran los partidos de octavos de final.

La fecha 16 del Torneo Clausura finalizó ayer por la noche con la goleada de Gimnasia de La Plata para meterse por la ventana a los octavos de final. Luego de esto, poco menos de 12 horas después ya se conocen los días y horarios en los que se jugarán los ocho encuentros de octavos de final.

Con el cuadro confirmado, la Liga Profesional, el ente regulador del torneo, oficializó los horarios para esta instancia. La misma, iniciará con dos partidos el sábado, tendrá otros dos el domingo, mientras que el lunes habrá otros tres encuentros. El cierre será el miércoles con Lanús, debido a que debe disputar la final de la Copa Sudamericana.

Fixture de octavos de final:

Sábado 20hs Vélez - Argentinos

- Sábado 22hs Central Córdoba - San Lorenzo

- Domingo 17:30hs Central - Estudiantes

- Domingo 20hs Boca - Talleres

- Lunes 17hs Riestra - Barracas

- Lunes 19.30hs Racing - River

- Lunes 22hs Unión - Gimnasia

- Miércoles 21.30hs Lanús - Tigre

Cabe recordar que las series se jugarán a partidos único en la cancha del mejor clasificado y que sí empatan en los 90 minutos irán directamente a los penales.