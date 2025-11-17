Se definió cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura

Boca y River finalizaron su participación en la fase regular del Torneo Clausura y definieron su posición en las tablas de la Zona. El "xeneize" fue el mejor de la Zona A y se garantizó jugar hasta semifinal, inclusive, en La Bombonera. Por su parte, el "millonario" cerró un pobre certamen como sexto en la Zona B y, probablemente, no vuelva a jugar en el Monumental hasta 2026. Sin embargo, aunque no saben cuál es su próximo rival en el primer cruce directo, sí ya tienen claro cuándo se enfrentarán en los playoffs en caso de ir avanzando.

El único resultado que podría modificar la posición sería en el grupo de River. Para eso, Gimnasia debería ganarle por 10 goles de diferencia a Platense, algo que parece poco más que imposible. Entonces, confirmado como sexto, el "millonario" espera al tercero de la otra zona. Hasta el momento es Central Córdoba de Santiago del Estero, pero faltan partidos por definir este lunes y podrían ser Unión, Racing o Barracas Central. Uno de esos cuatro, recibirá a River el fin de semana.

Del lado de Boca, las opciones se reducen a dos: en este momento, jugaría contra Sarmiento de Junín. Para que eso cambie, Gimnasia le tendría que ganar al "calamar" en Vicente López. Si eso sucede, Talleres de Córdoba bajará al octavo lugar y viajará a "La Bombonera", mientras que cualquier otro resultado, mantendría a los bonaerenses como rival de los de Úbeda.

En este contexto, el cruce más esperado entre Boca y River se podría dar recién en las semifinales. Para eso, ambos equipos tendrían que superar las dos instancias previas y ahí sí, enfrentarse para definir ni más ni menos que uno de los finalistas. Si eso sucede, nuevamente la cancha de Boca será sede, como hace 8 días atrás con la victoria "xeneize".

