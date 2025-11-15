Aldosivi es de Primera: con alma y corazón, el "tiburón" desató la fiesta en el Puerto

Nada de lo que podamos decir puede cambiar algo. A ningún hincha de Aldosivi le importa el análisis, cómo fue el partido, cómo fue el torneo, cómo fue el año. Los balances quedarán para más adelante, para un futuro, para armar lo que haya que armar el próximo año. Pero en Primera. Porque Aldosivi es de Primera. El "tiburón" dio una muestra de carácter y autoridad, jugó con el alma y el corazón en un Minella explotado de punta a punta, iba perdiendo y fue a buscar, lo empató y lo dio vuelta enseguida, cuando se lo igualaron con un penal de VAR, enseguida aceleró y lo liquidó. El penal de Preciado, en el cierre, fue el 4 a 2 para que la fiesta por fin se desate, que el desahogo empiece, que Mar del Plata siga teniendo un equipo en la máxima categoría.

Ir al Minella, salvo por el calor, fue como ir al cine. En el primer tiempo no pasó nada. O sí, porque Jorge Carranza se encargó de mantener a su equipo con vida con dos atajadas descomunales. La primera ante un tiro libre de Sebastián Gónzalez en el arranque y la otra con una definición a quemarropas de Diego González, dentro del área chica. A eso, hay que sumarle un remate de Watson desde afuera que se perdió apenas encima del travesaño. De Aldosivi, nada. Atado, impreciso, más pendiente de cuidar el cero que de acercarse a Bongiorno.

Los que eligieron quedarse, no imaginaron que lo mejor de la película llegaría en ese tramo. Hasta los 20', todo se desarrollaba con normalidad, pero el ingresado Barrera definió suave, al "héroe" Carranza se le escapó y la pelota entró pidiendo permiso. La bandera en alto del línea hizo frenar las pulsaciones. El llamado del VAR para avisar que estaba habilitado, le dio comienzo al dramatismo.

Enseguida, Farré metió mano y Aldosivi fue sin ideas pero con enjundia. Una pelota parada, casi a los 30', le dio aire. La bajaron al medio y Moya, como si fuera un goleador, la paró y definió lejos de Borgogno. Tan grande fue el impacto para la visita que, tres minutos después, tras un saque de arco, Franco Rami quedó cara a cara con el arquero, definió por debajo de las piernas y empezó la fiesta.

Parecía que los sanjuaninos no iban a tener fuerzas para reponerse y les costaba llegar. Hasta que en su afán por despejar, Moya cometió un penal (otra vez avisado por el VAR) y Tomás Fernández le volvió a poner suspenso. Mientras, las radios escuchaban que no pase nada en Mendoza.

Pero el destino ya lo tenía decidido. Aldosivi sacó del medio, desbordó, Lecanda falló y Giani puso el 3 a 2 que, ahora sí, terminó la historia y empezó a darle lugar a la algarabía. Preciado ganó un penal en la última, él mismo lo canjeó por gol y el guión teminó perfecto. Porque Aldosivi ganó un partido, pero en formato de película.

Síntesis

Aldosivi (4): Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Santiago Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi y Federico Gino; Natanael Guzmán, Justo Giani y Tiago Serrago; Facundo De La Vega. DT: Guillermo Farré.



Cambios: ST 0' Franco Rami por De La Vega, 23' Ayrton Preciado y Agustín Palavecino por Guzmán y Serrago, y 45' 45' Tomás Kummer y Gonzalo Mottes por Giani y Moya.



San Martín (2): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde y Matías Orihuela; Nicolás Watson y Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.



Cambios: ST 15' Sebastián Jaurena y Santiago Barrera por Watson y Maestro Puch, 27' Leonel Álvarez por S.González. 35' Juan Cavallaro y Federico Anselmo por Tijanovich y Recalde.



Goles: ST 20' Barrera (SM), 29' Moya (A), 32' Rami (A), 41' Fernández, de penal (SM), 43' Giani (A) y 53' Preciado (A), de penal.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: José María Minella.