Atlético Mar del Plata volvió a mostrar carácter y se metió en la próxima fase

Joaquín Algañaraz supera al arquero Fernández y sella el 2 a 1 que le dio el triunfo y la clasificación. (Fotos: Francisco Giovanoni)

Atlético Mar del Plata, bicampeón del fútbol marplatense, dio vuelta un difícil partido ante Villa Díaz Vélez de Necochea como local, y se impuso 2 a 1 por la quinta fecha de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur. De esta forma, con 9 puntos, logró la clasificación a la siguiente fase del certamen.

Sin los lesionados Dimas Morales y Martín Santa Cruz (rotura de ligamentos en la eliminación ante Quilmes), el local tuvo que transpirar. Como había sucedido en el partido entre ambos en Necochea, el Decano empezó abajo en el marcador. Tomás Moro recibió un buen pase por derecha y a los 5 minutos anotó el sorpresivo 1 a 0. El equipo de Martín Quintas se topó con un equipo aplicado tácticamente y estuvo impreciso para generar situaciones de riesgo. Tuvo pelotas detenidas donde no pudo sacar rédito (Joaquín Algañaraz tuvo el gol abajo del arco pero falló, exigido). Y Ezequiel Goiburu tuvo el único remate cierto al arco, a los 38´, atajado por el seguro Nicolás Fernández.

Pero en el complemento el bicampeón marplatense reaccionó con actitud, juego y personalidad. De Olivera se lo perdió a los 5´ pero tres minutos después llegó el empate. Thomas Carrique desbordó por izquierda y habilitó con un pase atrás a Enzo Vértiz, y el “Turbo” hizo una pausa para luego sacar un remate a colocar al ángulo superior derecho de Fernández. Golazo y 1 a 1. Atlético Mar del Plata siguió buscando porque el empate dejaba abierta la puerta a la eliminación. Carrique se lo perdió en clara posición y luego Villa Díaz Vélez realizó tres cambios que le dieron algo más de juego. El partido subió en temperatura, el árbitro Claudio Cabrelli perdió el control del partido, y Atlético alcanzó la victoria en el minuto 40´. El lateral Joaquín Algañaraz realizó una verdadera corajeada: cortó un avance rival, encaró por el centro, abrió para el ingresado Nicolás Siepe quien le devolvió el pase y definió de zurda, cruzado, como delantero. Otro gran gol de altísimo valor para el Decano.

El bicampeón defendió la ventaja y el partido, caliente, terminó con tres expulsados en el cierre (el capitán Emiliano Rodríguez en el local y dos jugadores necochenses).

Síntesis

Atlético Mar del Plata (2): Sebastián Nieto; Joaquín Algañaraz, Juan Cruz Mediavilla, Emiliano Rodríguez y Valentín Dimare; Enzo Solís e Iván Lazcano; Enzo Vértiz, Thomas Carrique y Ezequiel Goiburu; Esteban Lemes de Olivera. DT: Martín Quintas.

Cambios: ST 21' Luis Cufré por Dimare, Ramiro Rodríguez Acosta por Lazcano y Ezequiel Neto por Solís, 28' Nicolás Siepe por Carrique y 42' Zadkiel Garrido por Lemes de Olivera.

Villa Díaz Vélez (1): Nicolás Fernández; Juan Cruz Vázquez, Jonathan Ríos, Ottaviano y Alberti; Tomás Moro, Rodrigo López, Santiago Vásquez y Portas; Ruiz Martínez y Maximiliano López. DT: Federico Montes.

Cambios: ST 11' Mirko Barrionuevo por López, 17' Alexis Latorre por Ríos, Jeremías Carranza por Alberti y Julián Rodríguez por Portas y 25' Eduardo Berón por Moro.

Goles: PT 5' Moro (VDV); ST 8' Vértiz (AMdP) y 40' Algañaraz (AMdP).

Incidencias: ST 48' expulsados Emiliano Rodríguez (AMdP), Juan Cruz Vázquez (VDV) y Santiago Vásquez (VDV).

Estadio: "Pichi Fullaondo".

Árbitro: Claudio Cabrelli.

