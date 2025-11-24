Tremendo: le dijeron que tenía una fuerte contractura y se terminó muriendo por un ACV

La madre de Jonathan Dayán Monsalve, un hombre de 40 años, denunció públicamente un caso de presunta mala praxis que, según su versión, causó la muerte de su hijo. La mujer sostiene que un Accidente Cerebro Vascular (ACV) no fue detectado durante dos consultas médicas cruciales en el sistema de salud local. El individuo falleció horas después del diagnóstico erróneo, lo que generó una fuerte exigencia de justicia por parte de su familia.

El cuadro de salud del sujeto comenzó el lunes 17 de noviembre con intensos dolores de cabeza, mareos y malestar general, síntomas que lo llevaron a buscar atención. Tras una primera consulta en una salita donde solo le tomaron la presión, el empeoramiento lo obligó a ir a la guardia del Hospital Castro Rendón. Allí, a pesar de sus recurrentes vómitos y fuerte mareo, le diagnosticaron una simple "contractura" y lo enviaron a casa con la indicación de tomar Tafirol.

La familia asegura que Jonathan era un hombre sano.

La situación se agravó drásticamente al día siguiente, el martes, cuando Jonathan comenzó a transpirar súbitamente y debieron llamar a la ambulancia del 107. La madre denunció que el personal de la ambulancia insistió con preguntas inapropiadas sobre consumo de drogas o alcohol, a pesar de su negativa. Finalmente, trasladado de urgencia por segunda vez al hospital, ingresó por la "zona roja", confirmándose que estaba sufriendo un ACV severo.

El damnificado fue intubado y permaneció en estado de coma hasta que falleció trágicamente el miércoles por la tarde. Su madre, Liliana Cid, visiblemente conmovida, afirmó que irá "caiga quien caiga" contra los responsables del Hospital Castro Rendón y el centro de salud inicial, incluyendo al personal del 107. La familia exige una investigación exhaustiva, ya que Jonathan era un hombre sano, buscando esclarecer la cadena de errores que resultó en su fallecimiento.