Horror: abusó de su prima, la dejó embarazada y se dio cuenta la maestra del colegio

Un grave caso de abuso sexual salió a la luz en Santiago del Estero tras la detención de un hombre de 22 años, quien es primo de la víctima de tan solo 13 años. El acusado, identificado en la investigación, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal luego de que se confirmara que la menor cursaba un embarazo de casi tres meses. La rápida intervención de las autoridades se produjo tras una denuncia clave que alertó sobre la situación.

El dramático episodio fue descubierto gracias a la advertencia de una docente de séptimo grado en Clodomira, quien notó cambios significativos en el comportamiento de la alumna. La menor presentaba actitudes retraídas y episodios de llanto persistente, lo que motivó a la maestra a dialogar con ella para entender su angustia. En un momento de confianza, la chica le confesó a su maestra que se había realizado una prueba de embarazo con resultado positivo, lo cual fue el disparador de la denuncia.

La víctima fue resguardada y ratificó la misma denuncia.

Una vez que la educadora realizó la presentación formal en la Comisaría Nº 16 y alertó a la madre, la menor fue trasladada a un centro de salud para confirmar la situación. Una ecografía ratificó que la niña se encontraba embarazada, lo que dio el sustento necesario para la acción legal. La fiscal Ana Carolina Azar solicitó de inmediato la detención del sospechoso, y la jueza Luciana Oyola autorizó el operativo para avanzar con la imputación por el delito grave.

El acusado fue detenido en su domicilio por personal de la Comisaría Nº 16, quedando inmediatamente alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia. La víctima ratificó la denuncia ante su madre y las autoridades, señalando que el abuso ocurrió una única vez en la casa del agresor. La investigación destacó el rol fundamental y sensible de la profesora, cuya observación fue vital para romper el silencio, exponer el caso y lograr que la Justicia intervenga.