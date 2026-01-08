El gobierno no llegó a pagar la totalidad de los salarios y el sindicato se declaró en estado de alerta

Los municipales se declararon en estado de alerta y movilización.

Como ya ocurrió en los últimos dos meses, la Municipalidad de General Pueyrredon volvió a tener dificultades para afrontar la totalidad de las obligaciones vinculadas al pago de salarios y liquidará de forma desdoblada los haberes de algunos agentes comunales. Ante la situación, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se declaró en estado de alerta y movilización y solicitó una reunión urgente con el intendente Agustín Neme.

Según informó el STM este jueves por la mañana, el Ejecutivo les confirmó que en esta jornada se abonarán parcialmente los sueldos correspondientes a diciembre, con un tope de hasta $2 millones. Esto implica que aquellos empleados que perciban haberes por encima de ese monto cobrarán la diferencia en otra fecha, que no fue informada.

“La Comisión Directiva dispone a partir de la fecha el estado de alerta y movilización, solicitando una reunión con carácter de urgente con el señor intendente municipal”, informó el gremio.

El sindicato pide una reunión urgente con Neme. Foto archivo.

De acuerdo a fuentes municipales consultadas, cerca del 90% de los trabajadores percibirán este jueves la totalidad de sus salarios, ya que cobran por debajo del límite establecido.

El pago desdoblado de salarios ya se había concretado en noviembre con los haberes de octubre, lo que también generó reacciones del gremio. Tras la reapertura de la paritaria ese mes, en diciembre la Comuna volvió a evidenciar problemas financieros: en esa ocasión, solicitó autorización al Concejo Deliberante para utilizar fondos afectados para el pago de salarios, entre otros gastos. En ese marco, el medio aguinaldo se abonó en tiempo y forma.

En diciembre, las partes finalmente acordaron una paritaria hasta enero de 2027, que prevé que en 2026 los municipales tengan un incremento real del salario. La clave del acuerdo es que en el segundo y cuarto trimestres del año habrá aumentos del 50% por encima de la inflación del mismo período anterior.

En la previa, Neme reconoció que podía haber dificultades en el pago de salarios.

Neme: “Les pido un poco de paciencia”

El martes de esta semana, en una entrevista en Loquepasa Stream, el intendente Neme había reconocido el desafío que implica el cumplimiento de esa paritaria y dejó un mensaje dirigido a los trabajadores municipales, posiblemente ya con conocimiento del desdoblamiento que se concretaría dos días después.

“Firmamos una paritaria acorde y coherente, que no deja de ser difícil para el Municipio en el futuro. Tensiones puede haber; lo único que voy a pedir es un poco de paciencia si eso sucede. Esperemos que no”, expresó Neme.