Amenazó a la esposa con una tijera y lo atraparon

Un hombre de 38 años que el domingo por la tarde golpeó a la esposa y la amenazó con una tijera fue aprehendido por personal policial tras un llamado telefónico a Estación de Policía Comunal de General Pirán.

Efectivos de la sub estación de Policía Comunal de Pirán llegaron llegó a una vivienda ubicada en calle Reconquista sin número a la que ingresaron en virtud de la sospecha que el hombre estaba golpeando a la mujer de 42 años.

Tiene 38 años.

“El sujeto se mostró exaltado ante el ingreso del personal, quiso agredir a la mujer con una tijera y fue reducido”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De La Canale dispuso la formación de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo por mediar violencia de género y amenazas agravadas y su traslado a Tribunales.