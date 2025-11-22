SUPLEMENTOS
Amenazó a la pareja con un arma y quiso agredir a la policía

Es un sujeto de 59 años al que aprehendieron en el interior de una casa en Santa Clara del Mar. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Arma y municiones secuestradas.

22 de Noviembre de 2025 20:42

Por Redacción 0223

El aviso que una mujer le hizo en la calle a personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar permitió aprehender a un hombre de 59 años que armado con un revólver la había amenazado pocos minutos antes.

Los oficiales ingresaron a la vivienda ubicada en inmediaciones de Santos y la costa donde se encontraron con un hombre exaltado que intentó agredirlos. Tras reducirlo, secuestraron un revólver calibre .32 y seis municiones y pusieron a reparo a la denunciante, de 30 años, y a una amiga de la pareja que estaba en otra pieza con varios menores.

Ya en la dependencia se labraron actuaciones por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas por el vínculo por mediar violencia de género que fueron remitidas a las fiscalías de Flagrancia y a la Ayudantía Fiscal de Mar Chiquita

Los fiscales Facundo De la Canale y Ramiro Anchou, respectivamente, ordenaron el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

