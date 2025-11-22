Amenazó a la pareja con un arma y quiso agredir a la policía

El aviso que una mujer le hizo en la calle a personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar permitió aprehender a un hombre de 59 años que armado con un revólver la había amenazado pocos minutos antes.

Los oficiales ingresaron a la vivienda ubicada en inmediaciones de Santos y la costa donde se encontraron con un hombre exaltado que intentó agredirlos. Tras reducirlo, secuestraron un revólver calibre .32 y seis municiones y pusieron a reparo a la denunciante, de 30 años, y a una amiga de la pareja que estaba en otra pieza con varios menores.

Ya en la dependencia se labraron actuaciones por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas por el vínculo por mediar violencia de género que fueron remitidas a las fiscalías de Flagrancia y a la Ayudantía Fiscal de Mar Chiquita

Los fiscales Facundo De la Canale y Ramiro Anchou, respectivamente, ordenaron el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.