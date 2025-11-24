Quisieron robar una moto y escondieron un arma en un tacho de basura

El aviso al 911 por el intento de robo de una moto terminó el domingo a la tarde con la aprehensión de dos sujetos de 19 y 24 años y el secuestro de un arma de fuego que escondieron en un cesto de residuos.

Personal del Comando de Patrullas arribó tras el aviso a la zona de Strobel al 5400 donde dos personas intentaron robarle la moto a un hombre de 34 años. Con las indicaciones y seguimiento de la víctima los oficiales los interceptaron en Cardiel al 6000, a siete cuadras del lugar.

Los jóvenes detenidos por la policía.

A cincuenta metros del lugar, oculto en un cesto de residuos descubrieron un revólver calibre .32 por lo que se labraron actuaciones por el delito de robo agravado por el uso de arma no apta en grado de tentativa.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la comisaría séptima ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Este lunes serán trasladados a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.