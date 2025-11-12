“Tocó tu cuerpo, no tu alma”: el mensaje de la madre de Débora tras el femicidio

Un nuevo femicidio conmociona a Necochea, a la comunidad del partido de Benito Juárez y a gran parte de la Argentina: el crimen de Débora Bulacio acontecido el fin de semana pasado se halla prácticamente resuelto en lo judicial pero, obviamente, dejará escuelas eternas en lo emocional.

Una de las expresiones más dolorosas de las últimas horas llegó de parte de la madre de la joven, que realizó un posteo en la red social Facebook sobre la muerte de su hija.

“Tocó tu cuerpo, no tu alma, sos libre, vuela alto, hasta los brazos de nuestro creador. Te amamos, queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas, tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un te amo”, escribió María Luisa Del Valle en el primer tramo de su texto.

Con un componente religioso muy importante, la madre de Débora continuó: “Dios nos prestó por un ratito tu vida, te reuniste a tu bebé que te esperaba allí arriba, y te encontraste con tu hermanita mayor, seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles te amo”, describe la mujer respecto a otros datos conmocionantes del pasado familiar.

Por último María Luisa se despide públicamente y asegura que hará todo lo posible para que el autor del crimen termine condenado: “Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti. Se hará justicia, tenlo por seguro, que la justicia celestial y la terrenal se unieron. Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que eres luz, y en las tinieblas la luz resplandece”, culmina el posteo.