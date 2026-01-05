Tragedia en Misiones: la laguna en la que murieron ahogadas tres niñas no estaba habilitada como balneario

Tras el fallecimiento de tres menores por asfixia por inmersión, el Club de Remadores Apóstoles difundió un comunicado para deslindar responsabilidades y aclarar que no participó de actividades en el lugar.

Según replicó el sitio Misiones Online, la ciudad de Apóstoles quedó conmocionada el sábado por la tarde luego de que tres niñas de siete años murieran ahogadas en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera. El hecho ocurrió alrededor de las 15.40 y es investigado por la Justicia para establecer las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.

De acuerdo a la información policial, efectivos de la Policía de Misiones, con apoyo de la División Infantería y del Comando Radioeléctrico, acudieron al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre menores en el agua. Al arribar, junto a personal sanitario, constataron que tres niñas presentaban signos de asfixia por inmersión.

En el lugar se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y se dispuso el traslado urgente al hospital local. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados tanto en la laguna como en el centro de salud, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de las tres menores.

El comunicado del Club de Remadores Apóstoles

Las víctimas fueron identificadas como Agustina Nicol Olivera, Soe Alma Mía Da Silva y Ramona Beatriz Villalba, todas de 7 años. Según se indicó, las niñas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por motivos que aún se investigan, ingresaron al agua.

En ese contexto, y a raíz de comentarios difundidos en redes sociales, el Club de Remadores Apóstoles emitió un comunicado oficial en el que aclaró que no tuvo participación alguna en actividades de canotaje realizadas previamente en la laguna La Cantera, la cual —según precisaron— no se encuentra habilitada como balneario. Además, la institución informó que tampoco formará parte de la denominada Fiesta del Remo o Encuentro de Kayakismo 2026, remarcando su carácter de entidad sin fines de lucro y ajena a expresiones políticas.

Finalmente, desde el club expresaron su acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia. En paralelo, en el lugar del hecho los familiares recibieron asistencia policial y sanitaria, mientras que se dio intervención a la Policía Científica, al médico policial y al magistrado interviniente, quedando las actuaciones judiciales en curso para determinar cómo ocurrió el episodio.