Los trabajos que más cuesta cubrir en Mar del Plata: qué perfiles faltan

Esta semana la Municipalidad de General Pueyrredon informó que durante el 2025 vinculó a 2500 postulantes en el año con distintas firmas de Mar del Plata a través del servicio de intermediación laboral. Actualmente hay más de 126 puestos disponibles para quienes busquen incorporarse al mundo del trabajo. En ese trabajo que minuciosamente se realiza desde la Dirección General de Empleo Municipal, hay algunas profesiones que siempre son las más requeridas.

En diálogo con 0223, Selena Marinelli, Directora General de Empleo, Economía Social y Formación para el Trabajo Municipal, destacó la labor realizada durante el año que pasó y los avances logrados con lanzamiento de la nueva web de empleo en MDQ Digital, donde se cargaron 1.075 currículums vitae (C.V) y más de 2.550 estudiantes de último año de escuelas secundarias participaron en talleres de empleabilidad.

Los soldadores, ´la "figurita difícil" dentro de los oficios requeridos. Foto: 0223.

“A partir del 3 de diciembre cambió el módulo de la web de la oficina de empleo y ahora se puede cargar el C.V. y postularse. Es autogestivo y el personal se encarga de aprobarlo o rechazarlo, por ejemplo si está mal la foto y no concuerda o está incompleto. A partir de que es aprobado, es inmediato y las personas se postulan al oficio que corresponda a su perfil. Si no corresponde a su perfil, también. Hacemos una pre-selección laboral pero siempre el vecino tiene una respuesta”, expresó la funcionaria.

Al momento de enumerar los puestos más requeridos por las empresas de General Pueyrredon, Marinelli explicó que “siempre son los oficios” y que por tal motivo “desde la Dirección de Empleo se hace mucho hincapié para que las personas se capaciten, mejorando su perfil y que tengan más posibilidades de conseguir ese empleo”.

Las distintas ramas de la enfermería, las más buscadas. Foto archivo: 0223.

Consultada acerca de los trabajadores “más codiciados” por las empresas de Mar del Plata y Batán, la Directora de Empleo de General Pueyrredon aseguró que “los torneros y soldadores siempre son requeridos por los astilleros o el Parque Industrial” y que este año tuvo la particularidad de sumar dificultades para encontrar a carpinteros y carniceros. “Los oficios especializados siempre son difíciles de encontrar. Y ahora por ejemplo se está en la búsqueda panaderos y hojaldreros. También hay muchos pedidos del Parque Industrial por técnicos, ingenieros y toda la rama de enfermería”, puntualizó.

Por otra parte, el personal municipal se encarga de dictar capacitaciones abiertas vinculadas a las denominadas “habilidades blandas”, como el armado de currículums vitae, carta de presentación, preparación para entrevistas laborales y desarrollo del perfil profesional, junto con talleres de oficios como carpintería, tapicería, costura, entre otros.