Festejaban un cumpleaños y entraron a robarles: dos detenidos y un prófugo
Tienen 34 y 35 años. Los aprehendieron en el interior de la vivienda. Secuestraron el auto en el que llegaron al lugar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 por un robo en proceso en el barrio Punta Mogotes permitió aprehender a dos de los tres sujetos que ingresaron a una casa donde se festejaba un cumpleaños aprovechando que la puerta de entrada estaba abierta. Los autores fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración.
Fue personal de la comisaría tercera el que arribó a una vivienda en inmediaciones de las calles Croce y Génova tras el alerta del operador de un robo en proceso durante una fiesta familiar: el rápido ingreso permitió aprehender a dos de los ladrones dentro del inmueble.
Minutos antes de las diez de la noche esos dos hombres, junto a un tercero que estaba armado y se dio a la fuga, ingresaron por una puerta abierta, agredieron a dos de los invitados a la fiesta y robaron un celular y una mochila
Los oficiales secuestraron la mochila camuflada, un reloj digital, los celulares de los imputados y el VW Gol de color gris en el que habían llegado a la casa antes de trasladarlos a la comisaría tercera donde labraron las actuaciones de rigor.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por empleo de arma de fuego y el traslado de ambos a Tribunales.
Leé también
Temas
Lo más
leído