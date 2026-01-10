Festejaban un cumpleaños y entraron a robarles: dos detenidos y un prófugo

Un llamado al 911 por un robo en proceso en el barrio Punta Mogotes permitió aprehender a dos de los tres sujetos que ingresaron a una casa donde se festejaba un cumpleaños aprovechando que la puerta de entrada estaba abierta. Los autores fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración.

Elementos secuestrados.

Fue personal de la comisaría tercera el que arribó a una vivienda en inmediaciones de las calles Croce y Génova tras el alerta del operador de un robo en proceso durante una fiesta familiar: el rápido ingreso permitió aprehender a dos de los ladrones dentro del inmueble.

Minutos antes de las diez de la noche esos dos hombres, junto a un tercero que estaba armado y se dio a la fuga, ingresaron por una puerta abierta, agredieron a dos de los invitados a la fiesta y robaron un celular y una mochila

Auto en el que se desplazaban.

Los oficiales secuestraron la mochila camuflada, un reloj digital, los celulares de los imputados y el VW Gol de color gris en el que habían llegado a la casa antes de trasladarlos a la comisaría tercera donde labraron las actuaciones de rigor.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por empleo de arma de fuego y el traslado de ambos a Tribunales.